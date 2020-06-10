رشوان توفيق عن رجاء الجداوي: قوية وستخرج من أزمتها سالمة

وصف الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة رجاء الجداوي، بأنها إنسانة قوية لأقصى درجة.

وقال "توفيق"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة رجاء الجداوي، منذ عدة أيام قبل دخولها غرفة الرعاية المركزة، للاطمئنان عليها جراء إصابتها بفيروس كورونا.

واستطرد: "وجدتها متفهمة الأزمة التي تمر بها، وراضية تماما، هي إنسانة جميلة وعظيمة وقوية، ربنا ينور إيمانها، ويبارك في صحتها، وتخرج سالمة وتشفى من هذا الفيروس".

وفيما يخصه، قال "توفيق"، إنه باعتباره تجاوز الثمانين من عمره، فإنه يتبع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال الجلوس في المنزل وعدم الخروج نهائيا.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا، وانتقلت لأحد مستشفيات العزل.