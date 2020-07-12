15 يوليو.. سعد لمجرد يطرح "عدى الكلام" بعد تأجيلها للمرة الثانية

قرر الفنان المغربي سعد لمجرد، تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، بعد أن كان قد أجلها بسبب وفاة رجاء الجداوي.

ونشر سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يوضح تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرح اليوم الأحد 12 يوليو، وتغيير الموعد إلى 15 يوليو الجاري، قائلا: "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو بأذن الله" .

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وسيتم إذاعة أغنية "عدي الكلام" للمرة الأولى، من خلال برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، والذي تقدمه المذيعة جيهان عبد الله علي إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم إف إم Tv"، وبعد ذلك تدخل سباق الأغاني ويتم التصويت من قبل الجمهور عليها داخل السباق.

يذكر أنّ الفنان المغربي سعد لمجرد طرح في شهر رمضان الماضي دعاء دينيا بعنوان "الرجاء"، كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.