أحمد عواض يتفقد قصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع بالبحيرة

يواصل الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، جولاته التفقدية لمواقع الهيئة استعدادا لعودة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بها على مستوى الجمهورية في 15 يوليو الجاري، حيث تفقد صباح اليوم قصر ثقافة دمنهور للتأكيد على ما تم من تعقيم للقصر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فتفقد المسرح وقاعات الأنشطة وقاعة تكنولوجيا المعلومات والتي شدد فيها على ضرورة استخدام وسائل التعقيم الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي، كذلك التعقيم الدوري لمكتبة الكبار بالقصر وإقامة البروفات الفنية قدر الإمكان بالأماكن المفتوحة بالقصر.

وأشاد رئيس الهيئة بالإجراءات الاحترازية المتخذة استعدادا لعودة النشاط، مؤكدا على ضروة تنفيذها مع رواد القصر وأثناء تنفيذ الأنشطة، وعلى ضرورة اتخاذ كل العاملين الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد وأخذ الأمر بجدية تامة فيما يخص هذه الإجراءات، كما تفقد قصر الطفل بدمنهور، مشددا على أن نشاط الطفل لايزال متوقفا ويتم تقديمه أونلاين من خلال صفحات الهيئة الرسمية.

وأعقب ذلك تفقد الدكتور عواض مركز الإبداع الفني بدمنهور بكل قاعاته ونادي تكنولوجيا المعلومات ومسرح القصر، كما شدد على ضرورة التأكد من وضع اللافتات الإرشادية في أماكن ظاهرة وبكل جوانب المركز لتكون واضحة للرواد، ومؤكدا على تجنب الازدحام تماما فيما يخص استقبالهم.