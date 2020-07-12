بعد السوريين.. أردوغان يجلب 1400 مرتزق تونسي للقتال في ليبيا

قالت وسائل إعلام ليبية، اليوم، إن تركيا أرسلت خلال الأيام الماضية نحو 1400 إرهابي تونسي للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة فايز السراج المدعومة من الميليشيات الإرهابية، لتوسع أنقرة بذلك دائرة المرتزقة القادمين لليبيا، لتشمل الجنسيات التونسية واليمنية بجانب القوام الأكبر من السوريين.

وذكرت المصادر أن طائرات مدنية ليبية، وأخرى تركية نقلت عناصر إرهابية على دفعات من بعض المناطق السورية وتحديدًا من حلب وإدلب إلى غازي عنتاب واسطنبول في تركيا، ثم إلى مصراتة في ليبيا، ثم توزعوا على خمس مناطق في ليبيا وهي "صبراتة" و"تليل" و"الوطية" و"ذهيبة" و"رأس جدير".

وأشارت المصادر إلى أن هذه المناطق لا تبعد أكثر من 100 كيلو متر عن الحدود التونسية، لافتًا إلى أن المرتزقة يم يُنقلوا إلى شرق مصراتة لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.

ودفع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأكثر من 15 ألف مرتزق، واقتصر في البداية على السوريين ثم انضم إليهم اليمنيون بأعداد قليلة.