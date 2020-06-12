طائرة جديدة تحمل مرتزقة تصل ليبيا قادمة من تركيا

تواصل أنقرة تزويد كتائب الوفاق بالسلاح والمقاتلين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، وقالت مصادر "العربية" و"الحدث"، اليوم، إن طائرة من تركيا وصلت إلى ليبيا على متنها 126 مرتزقا، وأكدت المصادر أن الطائرة تابعة لطيران "الأجنحة".

وأمس الخميس، ذكرت حكومة "الوفاق" أن "تركيا أعلنت عن فتح جسر جوي مع ليبيا"، مضيفة إن "4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة"، مؤكدة أنها تحمل دعماً لوجستياً، مشيرة إلى أن "13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية".

وأمس الخميس، أشارت معلومات لـ"العربية" و"الحدث"، إلى أن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.

وأضافت المعلومات، أن سفينة الشحن CIRKIC التي أبحرت من ميناء إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي لم تتمكن فرقاطة يونانية تتبع لعملية ايريني من تفتيشها أو إيقافها، تقترب من موانئ غرب ليبيا.

وجاء هذا بعد أن كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، في وقت سابق اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

واستمرت تركيا في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

ويأتي هذا في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.