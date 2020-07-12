أعاد 20 ألف جنيه لسيدة.. تكريم موظف بـ"تضامن المحلة" لأمانته

أعلنت مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية، اليوم، تكريم سكرتير وحدة قرية "صفط تراب" بمركز المحلة، لأمانته فى مهام عمله، وإعادته حقيبة بها 20 ألف جنيه إلى صاحبتها، ما لاقى استحسان قيادات المديرية وزملائه.

وقالت المحاسبة أماني خالد النادري وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إنها باشرت تكريم الموظف خالد حامد إسماعيل سكرتير وحدة التضامن والشؤون الاجتماعية بقرية صفط تراب، بعدما أعاد 20 ألف جنيه خلال فترة عمله كسائق تاكسي عقب انقضاء فترة عمله الحكومي، وذلك على خلفية عثوره على المبلغ المالي بحقيبة وقعت من مالكتها "نورهان .ا "، والتى كانت قد استقلت سيارة التاكسي برفقته لقضاء حوائجها.

وأعربت "النادري" عن سعادتها البالغة بدور الموظف في التواصل مع مالكة الحقيبة تليفونيًا، وحدد موقعها وذهب إليها لتسليمها المبلغ المالي كاملًا، ما يدل على أمانته .

في المقابل، أفادت مصادر داخل مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية أن الموظف رفض مكافأة مالية عرضتها عليه صاحبة الحقيبة.