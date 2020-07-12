بارقة أمل لمرضى سرطان الثدي في أولى رسائل الماجستير بالفيديو كونفرانس

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم، حصول الباحثة سلمى سامى غنيم بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية على درجة الماجستير بامتياز عن أطروحتها البحثية المعنية باكتشاف دواء هجين لعلاج أورام سرطان الثدي من خلال الدمج بين نوعين من الأدوية.

وأثبتت التجارب المعملية التي قامت بها الباحثة مدى فاعلية هذا الدواء الهجين كمثبت للأنزيمات التي تزيد من حدوث الأورام لأنه يساعد على الحد من نشاطها الذي يؤثر في انشطار الخلايا السرطانية، إضافة إلى أن الدراسة أوضحت أن العلاج بهذه المادة أقل سمية من العلاج الكيماوي التقليدي، لأنه يستهدف بالتحديد الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر، حيث تعد الفوائد التي تعود على علاج النساء المصابات بسرطان الثدي بدواء واحد طفرة في علاج هذا المرض الفتاك ويبشر بنتائج طيبة في المستقبل.

وأشار الدكتور أشرف عبادى رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة وعضو لجنة تحكيم المناقشة، إلى أنها تعد أول رسالة ماجستير يتم مناقشتها بتقنية الفيديو كونفرانس بغرض التواصل مع الدكتور داريوس زلوتوس أستاذ الصيدلة بالجامعة والمشرف الرئيسي على الرسالة وذلك لتواجده في ألمانيا وتعذر حضوره في ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم وتداعياته، حيث اتخذت الجامعة هذا القرار حرصاً منها على مستقبل أبنائها طلبة الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لهم لمناقشة رسائلهم البحثية.

تكونت لجنة المناقشة من كل من الدكاترة خالد أبو زيد عميد كلية الصيدلة جامعة السادات وأشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة الألمانية، وداريوس زلوتوس أستاذ الصيدلة فى الجامعة الألمانية، كما شارك بالحضور الدكتور محمد زكريا جاد وكيل كلية الدراسات العليا بالجامعة.