التعليم: نسعى للتوسع جغرافيا لإنشاء المدارس التكنولوجية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير للتربية والتعليم للتعليم الفني، إن التقديم للمدارس التكنولوجية بدأ يوم 9 يوليو ويستمر 16 يوليو إلكترونيا، ولها بعض الشروط أبرزها أن يكون الطالب حاصل على 252 درجة، وهذه تعتبر مجاميع مرتفعة في مستوى الثانوية العامة وتجرى للطلاب اختبارات قبول أخرى "مش أي حد جايب المجموع ده بيقبل مباشرة لأننا بناخد أعداد قليلة للطلاب".

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتين شيرين عفت ورضوى حسن، أن الوزارة تسعى للتوسع في إنشاء تلك المدارس في محافظات أخرى، موضحا أنه سيكون هناك مدرسة تكنولوجية في بورسعيد، كما جرى افتتاح مدرستين العام الماضي في الشرقية.

وأوضح أن الشرط في بناء المدارس هو إيجاد مستثمرين مستعدين لمشاركة الوزارة في بناء تلك المدارس، بحيث يتم تدريب الطلاب في المنشأة الصناعية الخاصة به كما أنه يتكفل في توفير موارد مالية لتحفيز المدرسين العاملين في المدرسة، عامل الجذب للالتحاق بتلك المدارس هو ضمان حصول الطالب المتميز وظيفة بعد الدبلوم، كما أن شهادته معتمدة دوليا ما يسمح له بالعمل في الخارج، إضافة إلى التحاقه بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية والحكومة تسعى للتوسع في إنشاءها، لافتا إلى أن الميزانية متوفرة لإنشاء 5 جامعات أخرى بحيث يصبح إجمالي الجامعات التكنولوجية في العام المقبل 8 جامعات.