قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه جرى إنشاء 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في بداية العام الدراسي، ومن المقرر زيادة هذا العدد، ليصبح 10.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن مدة الدراسة في هذا النوع من المدارس 3 سنوات بحد أقصى، بعدها يحصل الطلاب على شهادة الدبلوم، ثم يدرس الطالب سنتين ليحصل على شهادة الدبلوم العالي ليكون اسمه "فني أول".

وتابع أنه بعد الحصول على هذه الشهادة يستطيع الطالب أن يدخل سوق العمل أو الالتحاق بإحدى الجامعات، حيث تخطط الدولة، لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية، حيث تختلف عن الكليات الأكاديمية، لأنها تركز على الصناعة والمهارات المطلوبة، وتستغرق الدراسة فيها 4 سنوات.

وأضاف، "سيجري افتتاح 3 جامعات، الأولى هي الجامعة التكنولوجية بالمنطقة الصناعية في قويسنا، والثانية هي الجامعة التكنولوجية بمحافظة بني سويف، والثالثة هي الجامعة التكنولوجية بمنطقة القاهرة الجديدة".

في سياق متصل، أكد نائب وزير التربية والتعليم، تطوير أكثر من نصف مناهج التعليم الفني، حيث سيبدأ تدريسها في 110 مدرسة العام الدراسي القادم.

واستطرد، "نتابع العملية التعليمة، ونعمل على ضمان الجودة، واكتساب المهارات، وهناك جهات دولية تتابع هذه المدارس أيضا، وفرنسا اعتمدت بعض البرامج التي تدرس فيها، ونختار الطلاب بعناية".

وأوضح أن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس يخضعون لاختبارات تتعلق بالعلوم والقدرات العقلية، كما يخضعون أيضًا للكشف الطبي، وذلك في بعض المدارس، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين قدموا طلبا للالتحاق بشركة ibm كان 200، حيث نجح منهم 60 طالبا فقط، بعضهم من خريجي مدارس اللغات.