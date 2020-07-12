احتجاجات لليوم الثاني في مدينة روسية بسبب اعتقال حاكمها

لليوم الثاني على التوالي ينظم المتظاهرون في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا احتجاجا للتنديد باعتقال حاكم الإقليم للاشتباه في تورطه عدد من جرائم القتل.

الاحتجاج الذي خرج اليوم في المدينة التي تبعد 6100 كيلو متر شرقي موسكو، كان أصغر من نظيره أمس السبت الذي قدر عدد المشاركين فيه بخمسة وثلاثين ألف شخص، وقدر المكتب المحلي لزعيم المعارضة ألكسي نافالني عدد المشاركين في احتجاج اليوم بألفي شخص.

وألقي القبض على سيرغي فروغال، حاكم إقليم خاباروفسك الخميس الماضي ونقل جوا إلى موسكو حيث خضع للتحقيق وصدرت أوامر بحبسه لمدة شهرين.

وقالت لجنة التحقيقات الجنائية الروسية إن فروغال يشتبه في تورطه في عدة جرائم قتل طالت رجال أعمال خلال الفترة 2004- 2005 ، قبل أن يبدأ عمله كسياسي.

كان فروغال عضو الحزب الليبرالي الوطني- حزب قومي- تم انتخابه حاكما عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الإقليم.

وعكس فوزه غير المتوقع في انتخابات الحكام تنامي مشاعر سخط إزاء سياسات الرئيس فلاديمير بوتين وكان بمثابة انتكاسة موجعة لحزب "روسيا المتحدة" أكبر داعم للكرملين.