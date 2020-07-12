مدينة أمريكية تمنح مواطنيها 500 دولار شهريا لمجابهة ظروف المعيشة

أطلقت مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، برنامجها الخاص للدخل الأساسي العالمي والذي يقضي بمنح المواطنين راتبًا شهريًا غير مشروط، للمساعدة في تحسين أحوالهم المعيشية.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فالبرنامج الذي أطلقت عليه المدينة اسم "برهان التمكين الاقتصادي في ستوكتون"، يمنح 125 من سكان المدينة 500 دولار شهريًا على مدار 18 شهرًا.

ويقول توماس فارجاس -36 عامًا- الذي يعمل مشرفًا لدى شركة "يو بي إس" للشحن، إن راتبه لم يكن كافًا لتغطية نفقاته وأضطر للعمل في إصلاح السيارات ومساعدة الجيران في صيانة منازلهم.

ويضيف أنه لم يصدق في البداية عندما تم اختياره ضمن البرنامج الجديد، وأعتقد أنها مجرد مزحة، لكن عند التطبيق الفعلي وجد أن هذه الأموال أحدثت فارقًا كبيرًا في حياته.

ومكنه البرنامج الذي انطلق في فبراير عام 2019، من الحصول على دخل إضافي من التفكير في مستقبله والعثور على عمل ذي معنى بدوام كامل. كما وفر له المزيد من الوقت ليقضيه مع عائلته.

كانت المدة الأًصلية للبرنامج 18 شهرًا تم تمديدها إلى 24 شهرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، وللتأهل للانضمام إليه، يجب أن يكون الشخص فوق 18 عامًا ويحصل على 46 ألف دولار أو أقل سنويًا.

تأتي تجربة ستوكتون وسط نقاش وطني حول كيفية منح الأمريكيين، المزيد من الدعم المالي. ودفعت جائحة كورونا الكونجرس إلى إرسال 1200 دولار إلى ملايين المواطنين لمساعدتهم على الإنفاق وتحفيز الاقتصاد.