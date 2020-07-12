شركة صينية تتفاوض مع 4 دول لإجراء تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا

أعلنت شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة "كانسينو بيولوجيكس"، أنها تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وشيلي والمملكة العربية السعودية، لإجراء تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها الخاص بفيروس كورونا الجديد.

وقال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة تشيو دونغ شو، في مؤتمر صحفي اليوم، "إننا على تواصل مع روسيا والبرازيل وشيلي والسعودية، من أجل تجربة المرحلة الثالثة، وما زال الأمر قيد النقاش".

وأضاف "شو" أن نجاح الصين في خفض معدلات الإصابات بالفيروس جعل من الصعب إجراء تجارب على اللقاحات في الصين على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة التجريبية من المرجح أن تبدأ قريبا جدًا، حيث تخطط الشركة لإجراء تجارب على 40 ألف شخص.

وتابع بأن مصنع "كانسينو" الجديد، قيد الإنشاء في الصين، سينتج ما بين 100 و200 مليون جرعة من لقاحات الفيروس سنويا بحلول أوائل عام 2021.

وتم تطوير اللقاح، الذي يطلق عليه اسم "إيه.دي.5-إن.كوف"، بالتعاون بين شركة "كانسينو بيولوجيكس"، ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية، حيث أظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات الرئوية الحادة "سارس-كوف 2"، فيما أثبتت بيانات التجارب السريرية فعاليته ومأمونيته ومستويات عالية من الاستجابة المناعية.

وكانت الشركة أعلنت نهاية الشهر الماضي أن لقاحها حصل على موافقة مكتب الصحة بإدارة الدعم اللوجيستي "التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية" للاستخدام التجريبي على البشر لمدة سنة بعدما أثبت فعاليته ومأمونيته، وأن الاستخدام سيقتصر خلال الفترة الحالية على الاستخدام العسكري فقط.

يشار إلى أنه لم يحصل أي لقاح للوقاية من "كوفيد-19" حتى الآن على الموافقة للاستخدام التجاري.