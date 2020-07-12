السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر قطارات العيد بنسبة 20% على المحمول

أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة نسبة 20% لحجز تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الأضحى المبارك عبر أبلكيشن المحمول، مشيرا إلى أن حجز تذاكر القطارات بدأ منذ صباح أمس السبت، وأن جميع القطارات العاملة ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل إنطلاق رحلات العيد، للوقاية من كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم تجهيز نحو 25 قطارا إضافيا سيتم الدفع بها وقت الحاجة، موضحاً أن هناك إجراءات صارمة لمنع تزويغ أي راكب من دفع قيمة تذكرة القطارات، وأنه سيتم تطبيق غرامات التزويغ على أي راكب يستقل القطارات دون دفع قيمة التذكرة، وتتنوع بين 40 جنيها للقطارات Vib، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحي.