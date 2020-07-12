لبنان يسجل أعلى عدد يومي للإصابات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك عشرات العمال الأجانب الذين يعملون في شركة تنظيف.

جاءت الحالات الـ 166 بعد ثلاثة أيام سجلت فيها الاصابات رقما قياسيا يوميا في لبنان.

وتأتي الزيادة بعد إعادة فتح المطار الدولي الوحيد للبنان في الأول من يوليو تموز بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وخففت البلاد من إغلاقها الذي استمر شهورا وخرج المواطنون إلى المطاعم والنوادي الليلية والأسواق والشواطئ. وتم إلغاء حظر التجول ليلا كان قد فرض الشهر الماضي للحد من انتشار الوباء.

ولم تسجل الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين وأكثر من مليون لاجئ حتى الآن سوى 36 حالة وفاة و2334 إصابة بالعدوى.

وقال وزير الصحة حمد حسن لمحطة تلفزيون إل بي ىسي المحلية أن الأرقام ستستمر في الارتفاع خلال الأيام القادمة.