مايا نصري تواصل تصوير "زنزانة 7" بعد عودتها من لبنان

تواصل الفنانة اللبنانية مايا نصري، تصوير مشاهدها من فيلم زنزانة 7، التي عادت له خصيصا من بيروت لتصويره.

نشرت مايا نصري صورة لها برفقة أحمد زاهر ونضال الشافعي عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "ممثلين جميلين وأصدقاء رائعين.. استمتعوا بكل مشهد معكم، حظا سعيدا لنا جميعا".

ويستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7"، تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الأيام.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز.