بيسكوف: كييف لم تفعل شيئا لتسوية الوضع في دونباس

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن كييف لم تفعل ولا تفعل أي شيء من أجل تسوية الوضع في دونباس.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله، اليوم الأحد: "لم تفعل كييف أي شيء فيما يتعلق بتنفيذ مجموعة إجراءات مينسك واتفاقيات باريس".

وأضاف: "في الواقع لا يوجد تقدم، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ذلك في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي".

وتابع بيسكوف، بأن القيادة الأوكرانية تصر بشكل متزايد على ضرورة تغيير اتفاقيات مينسك، ولم تفهم موسكو بعد ما إذا كان هذا يعني انسحاب أوكرانيا من الاتفاقيات.

واختتم المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف: "هل يشير هذا إلى عدم رغبة كييف في حل هذه المشكلة، أم أنه يشير إلى استحالة قيادة كييف لحل هذه المشكلة، أو في نفس الوقت ننظر إلى تصريحات القيادة الأوكرانية، التي تقول باستمرار وبشكل متزايد إن اتفاقيات مينسك بحاجة إلى تغيير. هل هذا يعني خروج كييف الرسمي من مجموعة تدابير مينسك أم لا، تحن حتى الآن لا نعرف".