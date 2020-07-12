عاجل.. إيطاليا تشهد قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

تسبب تفشي مرض كوفيد -19 بين عمال خدمة البريد السريع في شمال إيطاليا والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط في ارتفاع أعداد الإصابات اليومية الجديدة.

سجلت كالابريا، التي لم تتجاوز أعداد الإصابات فيها خلال الأيام الأخيرة إصابتين، 28 حالة جديدة اليوم الأحد، والتي نجمت عن وجود عدد من المصابين بين ما يقرب من 800 مهاجر تم إنقاذهم من قوارب المهربين ونقلهم إلى تلك المنطقة.

ودعت حاكمة ولاية كالابريا، جولي سانتيليك، الحكومة الوطنية لحماية السكان المحليين عبر قيام زوارق البحرية بمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ قبل فحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي إميليا رومانيا، تم تسجيل 71 حالة اليوم الأحد، وفقا لوزارة الصحة، في ارتفاع كبير مقارنة الأيام الأخيرة ، نتيجة لتفشي كورونا بين عمال خدمة البريد الرئيسية في بولونيا.

على النقيض من ذلك، سجلت منطقة لومباردي أدنى عدد من الحالات بلغت 77 حالة، مقارنة بنحو 1000 حالة في ذروة تفشي الوباء.

وسجلت وزارة الصحة 234 حالة على مستوى البلاد، ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الآن إلى 243061 حالة. كما سجلت 9 وفيات ليصل إجمالي عدد الوفيات 34954 حالة وفاة.

لكن السلطات ترى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى دون شك.