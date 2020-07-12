استطلاع: الأمريكيون غير مرحب بهم في إيطاليا هذا الصيف

رفض ثلثا السكان الإيطاليين استقبال بلادهم لسياح من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، في استطلاع أجرته إحدى شركات الأبحاث.

ففي استطلاع أجرته شركة الأبحاث YouGov، ونشره موقع YouGov، فإن 61% مما شملهم الاستطلاع يرفضون استقبال بلادهم لسياح من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفض 57% من المشاركين قدوم سياح من الصين، فيما رفض 44% من السكان قدوم سياح من بريطانيا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبحسب الموقع فإن عددا من البلدان الأوروبية الأخرى التي أجري فيها الاستطلاع، كألمانيا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، الدنمارك، النرويج وفنلندا، جاءت نتائجها مشابهة لما صوت عليه الإيطاليون.

في الوقت نفسه أعلن 17% من السياح الأمريكيون بأنهم مستعدون للنظر في إمكانية قضاء عطلتهم في إيطاليا، وإمكانية تغير وجهتهم بنفس السعر إلى فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا.

وبالنسبة للإيطاليين فإن إسبانيا تعد الأكثر جذبا لهم بنسبة بلغت 23 %، وبعدها جائت فنلندا بنسبة 22 %.

فيما أظهر الاستطلاع أن 90% من السكان لن يذهبوا خارج بلدهم هذا الصيف.