هوندا تطلق نسخة محدودة من Honda Civic Type R لعام 2021

حققت نسخة 2021 هوندا سيفيك تايب ليمتد إيديشن رقما قياسيا جديدا في حلبة سوزوكا، وهي حلبة سباقات هوندا فورمولا 1 في اليابان، بزمن دقيقتين 23.993 ثانية.

وقال هيديكي كاكينوما، قائد مشروع سيفيك تايب آر ، "إن الإصدار المحدود من النوع R يعكس تفاني هوندا في صقل جوهر ومتعة القيادة من النوع R كسيارة رياضية وتجاوز توقعات عملائنا". "لقد تبنيت أنا والفريق الهندسي روح السباق التي توارثتها الأجيال، وهذا الشغف القوي هو الذي دفع تطور Civic Type R نحو أن تصبح السيارة الرياضية المثالية."

وسيتم إطلاق 600 نسخة فقط في الولايات المتحدة خلال هذا العام، مطليًا حصريًا بلون Phoenix Yellow Pearl الجديد مع لمسات متباينة سوداء لامعة على السطح والمرايا.

ستحتوي كل نسخة من طراز R Limited Limited على لوحة تسلسلية مرقمة بشكل فردي تشير إلى بلد البيع الأصلي للسيارة.

وتشمل الترقيات الميكانيكية من النوع R القياسي للسوق الأمريكية عجلات ألمنيوم خفيفة الوزن مزورة من الشركة، وإطارات Michelin Pilot Sport Cup 2 لتحسين الجر .

تحت غطاء المحرك ، تستمد Type R Limited Edition الطاقة من المحرك VTEC Turbo سعة 2.0 ليتر ، والذي يولد قوة 306 حصانًا، مع توصيل الطاقة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة يدوي 6 سرعات.