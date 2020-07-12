الأمم المتحدة: خفر السواحل الليبي يعترض زورقا يقل 83 مهاجرا

اعترض خفر السواحل الليبي 83 مهاجرا كانوا على متن قارب في طريقهم إلى أوروبا ونقلوهم إلى مركز احتجاز غربي ليبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت صفاء مصيلحي، المتحدثة باسم المنظمة، إن غالبية المهاجرين كانوا من السودان وإريتريا وبينهم امرأة، وتم اعتراضهم قبالة مدينة القره بوللي خلال الليل، وتم اقتيادهم الى مركز احتجاز سوق الخميس في مدينة الخمس، التي تبعد 120 كيلومترا إلى الشرق من طرابلس.

وأشارت صفاء مصيلحي إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا هذا العام بلغ 6000 مهاجر.

وسقطت ليبيا في دوامة الفوضى في أعقاب سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله، لتتحول إلى محطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة والعرب الفارين من الحرب والفقر إلى أوروبا.

يقوم غالبية المهاجرين بهذه الرحلة في قوارب مطاطية سيئة التجهيز وغير آمنة، وذكرت المنظمة في بيان لها أوائل هذا العام إن إجمالي عدد المهاجرين الذين ماتوا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بلغ 20 ألفا منذ عام 2014.

وعقد الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة شراكة مع خفر الحدود الليبي لوقف تدفق المهاجرين.

وقالت المنظمات الحقوقية إن هذه الجهود تركت المهاجرين تحت رحمة الجماعات المسلحة العنيفة أو الاحتجاز في مراكز مكتظة تفتقر إلى الماء والغذاء الملائمين.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي في بداية العام الحالي على وقف عملياته التي تستهدف مكافحة التهريب والمشاركة فقط في المراقبة الجوية ونشر سفن حربية للتركيز على تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا.