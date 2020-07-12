الكاظمي يبحث الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها.

وناقش الكاظمي – خلال اجتماعه مع المجلس الوزاري للأمن الوطني – استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية"، مؤكدا "مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداء على السيادة العراقية وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات". حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز".

وناقش المجلس، قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، حيث تطرق المجلس إلى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.