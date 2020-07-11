  العراق.. انطلاق عملية أمنية لتأمين المنشأت النفطية بكركوك

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بالعراق، الفريق الركن قوات خاصة سعد حربيه، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول داعش في قضاء الدبس وحماية الحقول وآبار النفط.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن عملية نوعية انطلقت تزامنًا مع بدء المرحلة الرابعة لعمليات (أبطال العراق)؛ لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في قضاء الدبس وتأمين الحماية للمنشآت النفطية.

وأشار إلى أنه جرى تدمير عدد من المضافات للتنظيمات الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية؛ بمشاركة قيادة الفرقة السادسة شرطة اتحادية وفوج مغاوير الفرقة الخامسة شرطة الاتحادية ولواء / ٥٦ حشد عشائري بالعملية.