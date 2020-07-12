محافظ القاهرة: خسائر سوق توشكى من الحريق 60%

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق، كما وجَّه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وأضاف المحافظ في بيان، أن سوق توشكى يتكون من 514 باكية على مساحة 4 آلاف متر مربع وتمارس فيه أنشطة بيع مختلفة ( ملابس وفاكهة ومأكولات وخضار ) ويبين حصر الخسائر المبدئية تأثر 60% من مساحة السوق بالحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات.