مصادر: الاتصالات السعودية انتهت من الفحص النافي للجهالة في صفقة فودافون

قالت مصادر بشركة فودافون مصر، إن شركة الاتصالات السعودية انتهت من الفحص النافي للجهالة، بشكل كامل داخل شركة فودافون مصر، مشيرا إلى أن الفحص النافي للجهالة يتضمن فحص كافة مباني الشركة وضرائبها وعقاراتها وتراخيصها وعقود إنشائها وغيرها من البيانات التى تحتاج معرفتها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفحص النافي الجهالة لم يتطرق إلى حصة الشركة المصرية للاتصالات داخل شركة فودافون مصر، مشيرا إلى أنه في حال أعلنت شركة STC عن تقديمها لعرض الشراء الإلزامي يكون لدى مجموعة فودافون 3 خيارات، وهي الموافقة أو الرفض أو الدخول في جولة جديدة من المفاوضات حول القيمة المالية.

فيما أعلنت شركة الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، يوم الأحد أنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى سبتمبر للسبب ذاته.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية أبرمت في يناير الماضى اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها مددت العملية لمدة 90 يوما في أبريل، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق إنها تدرس الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة لها، في صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية “STC” على حصة فودافون العالمية بوحدتها المصرية، لعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لاختيار أفضل الفرص لتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من الخيارات المتاحة، والفرص المتعددة في الخيارات المطروحة.وتعتبر فودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد إذ لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40 بالمئة من السوق.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.