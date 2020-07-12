أذربيجان: مواقع تابعة للجيش تعرضت لقصف من جانب أرمينيا ومقتل جنديين

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الأحد أن مواقع تابعة للجيش على الحدود مع أرمينيا تعرضت لقصف من الجيش الأرميني.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، في نسختها الإنجليزية، عن الوزارة قولها في بيان إنه عند ظهر يوم 12 يوليو فتحت وحدات جيش أرمينيا نيران مدفعيتها على مواقع تابعة لجيش أذربيجان في قطاع توفوز على الحدود بين البلدين في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن اثنين من جنودها قُتلا في القصف، موضحة: "لقد حاولت وحدات تابعة لجيش أرمينيا الهجوم على مواقع تابعة لجيش أذربيجان في قطاع توفوز بالمدفعية. ونتيجة لإجراءات انتقامية للرد تم ردع العدو وانسحب متكبدًا خسائر. قتل جنديان من جنودنا وأصيب خمسة آخرون".

واندلع النزاع بين أذربيجان وجارتها أرمينيا على إقليم ناجورنو قرة باغ في أوائل عام 1988 بعد أن أعلن الإقليم الذي تقطتنه غالبية أرمينية انفصاله عن أذربيجان التي كانت وقتذاك جمهورية سوفيتية.

وكان الإقليم جزءا من أذربيجان حتى تفكك الاتحاد السوفيتي. وتحولت المواجهة في الفترة بين عام 1991 وحتى عام 1994 إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على الجيب وبعض الأراضي المجاورة له بعد فقدان أذربيجان السيطرة عليها.

وتجرى المحادثات لتسوية أزمة ناجورنو قرة باغ منذ عام 1992 في إطار ما تُسمى بمجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي مجموعة تتشارك في رئاستها ثلاث دول هي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وتضم كذلك بيلوروسيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وفنلندا وتركيا.