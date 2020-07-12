وفاة مدير عزل المطرية بالدقهلية جراء إصابتها بفيروس كورونا

توفيت الدكتورة سلوى فرحات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية المركزي، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتورة سلوى فرحات توفيت بمستشفى صدر المنصورة، حيث انتقلت من قسم العزل بمستشفى المطرية ثم إلى مستشفى العزل بمستشفى تمى الأمديد، وعادت إلى مستشفى صدر المنصورة، وتوفيت هناك.

وأصيبت "فرحات" خلال قيامها بأداء أعمالها بمستشفى المطرية، وظلت تحت العلاج حوالي 22 يومًا إلى أن توفيت.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية أعلنت اليوم قائمة شرف بها 11 من أعضائها توفوا بفيروس كورونا وهم الدكتور عبد اللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبد الرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين ، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبد العظيم عارف.

وضمت القائمة الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقًا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقًا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقًا.