أسعار السمك اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر

تباينت أسعار السمك بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الاثنين 13 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط بعض أسعار الأسماك مثل البلطي والجمبري والبوري والمكرونة على النحو التالي:

سمك الثعابين

تراوح سعر سمك الثعابين بين 130 إلى 200 جنيه للكيلو جرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 70 إلى 80 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 75 إلى 120 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 22 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

وتراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 30 إلى 35 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 43 إلى 46 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 90 إلى 160 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 45 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.