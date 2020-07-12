وزير الإسكان: ارتفاع عدد المحافظات الخالية من الأماكن غير الآمنة لـ 13

أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، موضحًا أن الدولة تهدف للقضاء على الأماكن غير الآمنة بنهاية 2020، وهذا الهدف في طريقه للتحقيق، موضحًا أن الجهود مستمرة بهذا الصدد وارتفع عدد المحافظات الخالية من المناطق غير الآمنة من محافظتين هما الفيوم وشمال سيناء لينضم إليها 11 محافظة أخرى تخلو من المناطق غير الآمنة ليصبح الإجمالي 13 محافظة.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه بنهاية 2020 ستكون جميع محافظات مصر 27 محافظة خالية من الأماكن غير الآمنة، مؤكدًا أن عدد المواطنين الذين تم إجلائهم من هذه المناطق حتى الآن بلغ حوالي 800 ألف مواطن، فالطبيعة الديموجرافية لهذه الأسر تتسم بزيادة عدد أفرادها في المتوسط خمسة أفراد.

وأكد وزير الإسكان، أنه بنهاية خطة الانتهاء من إخلاء المحافظات من المناطق غير الآمنة سيكون العدد الذي تم إجلائه مليونا و200 ألف مواطن نهاية 2020، كما أن إجمالي الاستثمارات المنفذة حتى الآن في الخطة تبلغ 52 مليار جنيه من إجمالي استثمار مخطط 61 مليار جنيه بنهاية 2020 فيما يخص المناطق الخطرة فقط.