سميحة أيوب تهدي مقتنياتها للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية

في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، حاليا، جناحا للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

وأهدت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية جزءا من مقتنياتها الذي يشتمل على فستانها الذي جسدت به دورها بالعرض المسرحي سكة السلامة وآخر ارتدته خلال أداء شخصيتها بعرض الفتى مهران وحقيبة يد كانت تستخدمها في دورها بالعرض المسرحي خيال الظل، بالإضافة إلى النظارة الشخصية للقديرة سميحة أيوب والقلم الخاص بها.

ووعدت أيوب الفنان القدير ياسر صادق بإهداء المركز مجموعة أخرى من مقتنياتها الشخصية خلال الفترة القادمة دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليا لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي.