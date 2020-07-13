10 معلومات وراء ارتباط أهالي مطروح بأغنام "البرقى" (صور)

فى الوقت الذى يعشق فيه المواطنون من مختلف المحافظات اللحوم البقري والجاموسي ويقبلون على شرائها على مدار العام، ارتبط أهالي مطروح على مر التاريخ بأغنام "البرقى"، لما لها من مميزات عديدة.

ونشأ أبناء البادية فى مطروح على أغنام "البرقى" والتى يربيها الآباء والأجداد فى الصحراء الغربية بمطروح، حيث تنتشر قطعان الأغنام فى جميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وسجل آخر تعداد للأغنام طبقا لإحصاء عام 2017، 360 ألف رأس من أغنام البرقى على مستوى المحافظة.

وتنشر "الوطن" 10 معلومات حول إرتباط أهالى مطروح بأغنام البرقى.

- معظم سكان مطروح من أبناء البادية يرعون الأغنام.

- يضحون بها فى عيد الأضحى.

- يتناولون لحوم أغنام البرقى على مدار العام من خلال الذبح فى المناسبات خاصة فى الأفراح والوفاة، ويشترونها من الجزارين.

- مذاقها الطيب فى ظل اعتمادها على المراعى الطبيعية فى الصحراء.

- استخدام المرأه البدوية منتجات الأصواف في صناعة الصوف اليدوى من الحوايا والكليم وغيرها والاستفادة منه فى البيوت.

- يعتبرون الأغنام ثروة قومية ويحافظون عليها.

- تعتبر أغنام البرقى من التراث البدوى الأصيل الذى تربى عليها أجيال.

- لحوم أغنام البرقى غنية بالفيتامينات مغذية للجسم.

- من يملك قطيع كبير من الأغنام يعد من أثرياء مطروح.

- يطلقون عليه "الإسترلينى" نظرا لقيمته التى يقدرها سكان مطروح.