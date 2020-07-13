رئيس حي حلوان عن حريق سوق توشكي: "بيقولوا واحد ولع في كمامته"

تحدث اللواء خالد شحاتة رئيس حي حلوان، عن تفاصيل الحريق الذي وقع في سوق توشكي بحلوان، أمس الأحد.

وقال "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إنه تلقى إخطارا بوقوع حريق في العاشرة من صباح الأحد، لافتًا إلى أنهم انتقلوا إلى موقع الحريق وقاموا بفصل الكهرباء وإبلاغ الدفاع المدني مشيرًا أن الشرطة والدفاع المدني وصلوا لموقع الحريق خلال دقائق.

وأكد شحاتة، أنه تمت السيطرة على الحريق الساعة الثانية ظهرًا ولم تحدث أي اصابات أو وفيات مشيرًا إلى أن أسباب الحريق مازالت تحت التحقيق بواسطة النيابة العامة: "فيه أقاويل بتتقال لكن اللي أنا شفته أن الحريق قام مرة واحدة في السوق وممكن يكون ماس كهربي وممكن يكون حد ولع في كمامة داخل باكية عنده" مشددًا على أن الأمر مازال قيد التحقيقات.

وأشار إلى أن السوق مساحته 4000 متر ويوجد فيه 514 كشكا مساحة 1.5 متر في 2 متر، مشيرًا إلى أن النيران التهمت أغلب السوق وأتت على محتويات 500 باكية.

ووجه التحية لقوات الدفاع المدني والتي وصلت لموقع الحريق واخلائه بأقصى سرعة والسيطرة عليه بدون وقوع وفيات أو اصابات مشيرًا إلى أن السوق متنوع "ملابس وأحذية وأجهزة هواتف" وقريب من محطة حلوان.