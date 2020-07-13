منصور عامر يكشف تفاصيل كتابه "هكذا توافقت أخلاقنا"

كشف رجل الأعمال منصور عامر، كواليس كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "هكذا توافقت أخلاقنا".

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأنه كان يسأل نفسه ما هي مكارم الأخلاق ويحصيها مشيرًا إلى أنه قرر أن يبحث في هذا الأمر.

وأضاف: "قعدت أبحث بس ملقتش فيها كلام كتير وعكفت عليها وطلعت من القرآن 140 خلق ولفت نظري أن النبي قال بعثت لأتمم وقولت هبحث في التوارة والإنجيل والغرابة إني لقيتهم 140 في الانجيل و140 في التوارة وفيه توافق كامل بينهم".

واستنكر عامر إخراج الطلاب في حصص التربية الدينية نظرًا لاختلاف الديانات مؤكدًا أن الخلاف في طريقة الصلاة فقط والعبادة وأن الإسلام حل هذه القضية بمبدأ لكم دينكم ولي دين.

وأكد رجل الأعمال أن المعاملات واحدة والأخلاق واحدة "القواسم المشتركة بينا مش معقولة واحنا مش مختلفين وربنا أمر كل رسله بنفس الأخلاقيات بالظبط وكل واحد كان بيجي يكمل على اللي بعديه".

وتابع: "أخويا المسيحي أخلاقه زيي بالظبط ودينه بيقوله خلي أخلاقك زيه عشان هتتعاملوا مع بعض ولازم يكون فيه طبقة أساس من الاخلاق عشان تتعاملوا مع بعض" مؤكدًا أنه يطالب بتدريس هذا الكتاب في وزارة التربية والتعليم لتربية الطلاب أنهم يد واحدة وأبناء وطن واحد.

وأشار إلى أنه قام بعمل اختبار في آخر الكتاب عن تقييم الإنسان في الـ140 خلق على أن يكون كل خلق من 10 درجات مؤكدًا ان الأزهر الشريف أجاز الكتب وكذلك الكنيسة المصرية.