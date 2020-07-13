جنايات جنوب سيناء تحيل مغتصب ابنة زوجته للمفتي

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد موسى محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين عبده، وعبد الحي كمال الدين بحضور محمود بيومي وكيل النيابة وأمانة سر عبد الرحمن عبد العزيز بإحالة أوراق مغتصب ابنة زوجته بمدينة رأس سدر إلى فضيلة المفتي.

ترجع وقائع القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي حيث تلقى قسم شرطة رأس سدر بلاغا من المستشفى يفيد بوصول "ر.ع" إلى الاستقبال وتدعي بسقوطها أثناء تنظيف السجاد في حمام المطبخ، وبالكشف عليها تبين أنها في حالة المخاض ويوجد حبر سري ومشيمة داخل الرحم لكن المولود غير موجود، وادعت والدة الطفلة وخالتها أثناء تواجدهما في المستشفى رفقة الفتاة بأنها حالة إجهاض وجرى التخلص من المولود، مدعين أنهم تخلصوا من الجنين بحجة أن تقوم إدارة المستشفى بالتخلص منه والقاءه في القمامة.

جرى اخطار مباحث رأس سدر، وبعرض الأمر على اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث قرر تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد شريف الفقي رئيس مباحث يضم النقيبين أحمد عثمان وإسلام السبكي لمعرفة حقيقة الجنين الغير موجود، توجه فريق البحث لشقة خالة المجني وتدعي "ه‍.أ" لمشاهدة مكان سقوطها على الأرض، وأدعت أن ابنها "ع.م" متزوج عرفيا من ابنة شقيقتها منذ أبريل الماضي وهي غير راضية عن هذا الزواج وأنها حامل منه، ولما تعرضت للإجهاض اخفوا الجنين المتوفي لحين قدوم والده ودفنه، وبتضييق الخناق على خالة المجني عليها أكدت أن الفتاة تعرضت الإجهاض وقاموا بمساعدتها في البيت وولدت الجنين ميتا، ولفه في فوطه لحين قدوم والده ودفنه ووضع الحنين في أحد الشقق التابع لهم داخل قطعة أساس "دولاب" وقام فريق البحث بتفتيش الشقة سافة الذكر وعثر داخل الدولاب على الطفل المولود وهو يصرخ وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأقرت الفتاة في التحقيقات التي أجريت "أن زوج أمها ويدعي "رضا.ع" قام بمواقعتها دون رضاها وهددها بتتطليق ولداتها والاستيلاء على أموالها ونتج عن ذلك حملها منه سفاحا ثم هرب، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 1، 2 من القانون 267 من قانون العقوبات، وتم إحالة المتهم الهارب إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.