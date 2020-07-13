فيديو.. فاطمة عيد: هرجع أغني تاني بعد ما كورونا يخلص

قالت الفنانة فاطمة عيد، إنّه بمجرد سماعها كلمات ولحن الأغنية التي قدمتها في ذكرى ثورة 30 يونيو، أُعجبت بهما للغاية، وأضافت: "بشكر ربنا، وكنت فرحانة جدا لأن مصر ولادة ومليانة بالخير".

وأضافت الفنانة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّها ستعود للغناء مجددا، لكنها تنتظر انتهاء جائحة فيروس كورونا.

ووجّهت فاطمة، الشكر للملحنة حنين علي التي أهدت مصر أغنية وطنية: "بشكرك إنك ادتيني الفرصة دي، من خلال الكلمات الحلوة واللحن الجميل".