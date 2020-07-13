أسعار العملات اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 13 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.16 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.09 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 20.03 جنيه للشراء، و20.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.27 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.01 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.01 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع.