الإسكان تصدر 61 قرارا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 61 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت ولاية وداخل حدود جهازي حماية أملاك الهيئة، ومدينة العبور.

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه جرى إصدار 59 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبانٍ مخالفة وأسوار وبوابات حديدية حول قطع أراضٍ بعدة مناطق، دون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحي الثاني بمدينة العبور، والمتمثلة في قيام مالك القطعة ببناء دور أرضي وتشطيب الواجهة والأسوار دون سند أو ترخيص، وكذا إزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالامتداد الشمالي لمدينة العبور، والمتمثلة في بناء برج محمول على سطح المبنى المقام بقطعة الأرض دون ترخيص.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازي حماية أملاك الهيئة، ومدينة العبور، معاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، لتنفيذ الإزالات.