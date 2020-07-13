 الانتهاء من تنفيذ 1128 وحدة بمشروع دار مصر المرحلة الثانية بمدينة بدر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بالحي المتميز بالمنطقة (G) بمدينة بدر، موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 95 %، وسيتم تسليم الوحدات للفائزين بها في أقرب وقت.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية للوحدات والخارجية للعمارات وأعمال المرافق بالمشروع، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال النظافة، وغير ذلك ليكون الموقع العام جاهزا بالتزامن مع تسليم الوحدات للحاجزين.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية بموقع المشروع، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، وذلك للاطمنان على سير العمل بالأعمال المتبقية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة وأعمال تنسيق الموقع والكهرباء في التوقيتات المحددة.