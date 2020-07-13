الغرف التجارية: تراجع أسعار الليمون واستقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، توافر جميع أصناف الخضر والفاكهة خلال الشهر الجارى، لأصناف الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع مح الفاكهة، وتباع بأسعار مناسبة ومستقرة.

وأشار إلى تراجع سعر بيع الليمون من 35 ليصل إلى 12 و20 جنيها للأعلى الجودة. وأرجع الأسباب إلى زيادة إنتاج الوجه القبلي، وهو ما ساهم فى زيادة المعروض، وتراجع الأسعار. وذكر أن الليمون الحالى قليل العصارة بالمقارنة بليمون الوجه البحرى الأكثر عصارة.

وتوقع النجيب ارتفاع الطماطم ارتفاعا طفيفا لعدة أسباب منها انتهاء العروة وبداية عرواة جديدة مع زيادة الإقبال قبيل عيد الأضحى، لعمل الفتة وتخزين ستات البيوت لعمل الصلصة، واستمرارها حتى بعد العيد بأسبوع، وهى زيادة معتادة كل عام لنفس الأسباب.

وكشف عن ارتفاع أسعار الفاصوليا الخضراء فى الأسواق، وأرجع الأسباب إلى أنها من المحاصيل الشتوية، حيث يزداد إنتاجها فى الشتاء بالمقارنة بالصيف، لافتا إلى الأصناف المستقرة العنب والبطيخ، الكانتلوب، والتين والمانجو. فيما أشار إلى أن أصناف المشمش والخوخ والبرقوق والتفاح المصرى فى طريقها لتوديع الأسواق. وتوقع المزيد من الاستقرار فى الأسعار.

وعن اختلاف وتباين أسعار السلعة الواحدة فى الأسواق، أفاد أن الصنف الواحد يختلف برغبات المستهلك والمكان، فالمدينة غير القرى والنجوع، رغم أن السلعة واحدة.ورصد النجيب اسعار الليمون يباع باسعار تتراوح مابين 12 إلى 20 جنيه للكيلو حسب الجودة، وكيلوالمانجو ييباع بأسعار تتراوح ما بين 7 حتى 17 جنيه وهى فى متناول الجميع وتباع الطماطم يتراوح ما بين 4 حتى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس تباع بأسعار تتراوح ما بين 1.5 حتى 3.5 جنيه، والبصل يباع بأسعار تتراوح مابين 2.75 حتى 3.25 جنيه والفاصوليا تباع بأسعار تتراوح ما بين 13 حتى 17 جنيها للكيلو.