"نيكي" يسجل أعلى إغلاق في شهر بفعل الآمال حيال عقار لكورونا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى إغلاق في شهر، اليوم الإثنين، مقتديا بمكاسب الأسهم الأمريكية حيث عوضت نتائج إيجابية لعقار محتمل لعلاج مرضى كوفيد-19 إثر مخاوف المستثمرين حيال تنامي حالات الإصابة بالفيروس.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 2.22 بالمئة عند 22787.74 نقطة، في أعلى إقفال له منذ العاشر من يونيو، مدعوما أيضا بمكاسب في أسهم السيارات بفضل بيانات صناعية قوية من الصين. وارتفع 219 سهما على المؤشر في مقابل انخفاض ستة أسهم.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.46 بالمئة مسجلا 1573.02 نقطة، في مكاسب شملت جميع مؤشرات قطاعاته الثلاثة والثلاثين.

كانت الأسهم الأمريكية ارتفعت يوم الجمعة بعد أن أظهر عقار ريمديسيفير من شركة جيلياد ساينسز نجاحا في خفض احتمالات الوفاة لمرضى حالات الإصابة الحادة بكوفيد-19، لكن الشركة قالت إن تأكيد منافع العقار مازال يتطلب مزيدا من التجارب السريرية الدقيقة.

وتألقت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد أن أظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين نمو أكبر سوق للسيارات في العالم 11.6 بالمئة في يونيو حزيران عنها قبل عام وتسجيل نمو قوي للشهر الثالث على التوالي.

وصعدت أسهم مازدا 8.76 بالمئة وميتسوبيشي موتورز 6.2 بالمئة وهوندا موتور 6.94 بالمئة.

في المقابل، تراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 0.36 بالمئة، رغم إعلان الشركة عن هبوط دون المتوقع في أرباح تشغيل المجموعة بين مارس ومايو.