أسقف سيدني يعود للإيبارشية بـ5 شروط بينها عدم التدخل في الشؤون المالية

كشف الأنبا تادرس، مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس النائب البابوي لإيبارشية سيدني بأستراليا، عن عودة الأنبا دانييل أسقف سيدني إلى الإيبارشية قادما من القاهرة بعد 8 أشهر من الغياب بـ5 شروط.

وقال المطران، في رسالة إلى كهنة وأقباط سيدني، إنّ الأسقف تعهد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالالتزام عقب عودته بالتالي: "مواجهة أي مشاكل أو تحقيقات قانونية يتعرض لها الأسقف بواسطة محاميين متخصصين، عدم التدخل في الشؤون المالية للإيبارشية على الإطلاق، والاحترام والتعاون مع اللجان الجديدة التي عيّنها الأنبا تادرس دون تغيير أي منها، والتعاون مع الأنبا تادرس في الشؤون والقضايا الرعوية التي تخص كهنة الإيبارشية مثل الذين يشغلون وظائف ومهن أخرى بدوام جزئي جوار الكهنوت، عدم اتخاذ أي إجراءات رعوية وإدارية دون الحصول على موافقة كتابية من الأنبا تادرس".

وكان البابا تواضروس شكّل في نوفمبر الماضي لجنة بابوية للتحقيق في المخالفات المالية والكنسية التي ارتكبها الأنبا دانييل خلصت لتعيين الأنبا تادرس نائبا بابويا على الإيبارشية وعودة الأسقف إلى ديره –الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر-، وخلال الأشهر الماضية، عمل الأنبا تادرس على إعادة هيكلة إيبارشية سيدني، وشكل لجنة للتعليم مكونة من "القمص أنطونيوس قلدس راعي كنيسة الملاك ميخائيل، والقديس الأنبا بيشوي، بمونت درويت، والقمص رافائيل أسكندر، راعي كنيسة مار جرجس بكينسنجتون، والقمص ميخائيل ميخائيل، راعي كاتدرائية العذراء، ومار مينا ببيكيسلي"، لمراجعة مناهج مدارس الأحد، والكلية الأكليريكية، والتأكد من أن جميع مناهجها مطابقة للإيمان والتعاليم الأرثوذكسية القويمة.

واعتمد الأنبا تادرس حركة تنقلات لكهنة الإيبارشية، جرى تطبيقها اعتبارا من مارس الماضي، وجرى نقل القساوسة دانييل فانوس، وسام فانوس، من كنيسة القديسين بطرس وبولس، بحي ولونجونج للخدمة الدائمة بكنيسة القديس لوقا في حي سيلفانيا، ونقل القس مويسيس عياد، من كنيسة القديسة العذراء والقديس مارمرمرقس باليابان، لخدمة كنيسة القديسين بطرس وبولس بحي ولونجونج، واختيار القمص يوحنا بسوروس، للإشراف على خدمة كنيسة القديسة العذراء والقديس مارمرقس باليابان، بالتعاون مع الكهنة المسؤولين عن خدمة الكنائس التابعة للإيبارشية في آسيا.

وعين تادرس وكيلا جديدا للإيبارشية، وبحث تغيير دستور الإيبارشية لدى المؤسسات الرسمية في أستراليا، وتعيين لجنة (قيمين) كأوصياء على ممتلكات وأموال الإيبارشية، وتعيين لجنة مالية انتقالية لإدارة شؤونها المالية لحين تعيين مدير مالي لها، مع وضع دير العذراء للراهبات بسيدني تحت رعاية وإشراف البابا تواضروس.