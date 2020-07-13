باق يومان.. إليك 12 طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

أعلنت شركات الغاز وشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، أنّ آخر يوم لاستقبال طلبات العملاء بتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي عبر المواقع الإلكترونية، الأربعاء الموافق 15 يوليو الحالي.

وتقدم "الوطن" طرق تسجيل قراءة العداد إلكترونيًا بشركة بتروتريد على النحو التالي:

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:

http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2. تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط) ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي:

http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.

5. تطبيق موبايل ماي فوري.

6. تطبيق موبايل جوميا.

7. مكاتب البريد المصري.

8. منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالي:

https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12. يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.