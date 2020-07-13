فيديو.. الغندور: مدينة الأسمرات الرياضية صرح لا مثيل له في مصر

قال المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، إنّ كلمات الشكر لن توفي الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه، موجّها الشكر للرئيس نيابة عن كل أهالي حي الأسمرات: "نيابة عن كل الأهالي في كومباوند الأسمرات، 18300 أسرة بينتقلوا من حياة لا آدمية لحياة آدمية، أغفلها 3 رؤساء دول وأدركها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح الآن كومباوند الأسمرات ولا يقل عن ذلك".

وأضاف الغندور، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ المرحلة الثالثة من الأسمرات التي افتتحها الرئيس السيسي شملت 7304 وحدة مجهزة بجميع الخدمات، مشيرا إلى أنّ المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، عبارة عن صرح رياضي لم يسبق له مثيل في مصر، وكل ذلك خدمة مجانية لأهالي الأسمرات، إضافة لأنشطة التضامن الاجتماعي، سواء محو الأمية والمرأة المعنفة وبنك ناصر الاجتماعي الذي يقدم خدمات للمواطنين.

وتابع الغندور أنّه يوجد 17 خدمة جليلة داخل التضامن الاجتماعي الجديد، في المبنى الذي جرى افتتاحه أمس، إضافة للخدمات الأساسية، سواء المنظومة الصحية وكارت التذكرة بجنيه ويشمل العلاج، وكل أسرة لها ملف طبي.

وشرح الغندور أنّ هناك مميزات جديدة تمت إضافتها لمشروع الأسمرات في مرحلته الثالثة، وهي المدينة الشبابية الرياضية ومركز التضامن الاجتماعي، ومدرستين تعليم أساسي وثانوي صناعي لأبناء الأسمرات فقط، ومسجد يستوعب 1600 مصلٍ، وكنيسة، ومنافذ الخدمة والبيع، و5 حضانات و4 مراكز طبية، جميعها خاص بالأسمرات 3.