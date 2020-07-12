عاجل.. السيسي يصل حي الأسمرات لافتتاح المرحلة الثالثة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر احتفالية افتتاح مشروع "الأسمرات 3" بمنشية ناصر وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات للقضاء على العشوائيات وتسكين أهاليها في مساكن بديلة راقية وآدمية.

ويضم "الأسمرات 3" 7 آلاف و440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلًا تجاريًا متنوع الاستخدام، إلى جانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترًا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.