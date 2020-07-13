نقيب العاملين بصحة مطروح يكرم ممرضه بعد تعافيها من كورونا

كرم أحمد محمد عبدالخالق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بمطروح، اليوم، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، الممرضة "شيماء إبراهيم"، التي تعمل بمستشفى الحمام المركزي، لجهودها في خدمة المرضى ومساهمتها مع باقي الزملاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد، والتي أصيبت بالفيروس أثناء تأدية واجبها.

وقدمت اللجنة النقابية للممرضة بعض الهدايا العينية، بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، وعودتها للعمل بالمستشفى، كما وجهت لها الشكر، إيمانا وعرفانا بتضحيات أبطال الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وخدمات مكملة.

وقال أحمد عبدالخالق نقيب العاملين بالصحة بمطروح، إنه من المسئولية الأدبية على مجلس الإدارة أن يؤازر جميع العاملين فى تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مجلس إدارة النقابة يقف دائمًا مع جميع العاملين في قطاع الصحة، في مواجهة التحديات التي تواجههم خلال تلك المرحلة الحرجة من تفشي وباء كورونا.