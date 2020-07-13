تفاصيل مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة لصكوك الأضاحي من "الأوقاف"

تحفيزًا للعمل الخيري لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف عن الجوائز التحفيزية التالية:

1. مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل مديرية تحقق 2000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث وآخر رقم سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء يوم 1 من ذي الحجة.

2. مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لكل مديرية تحقق 1000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

3. مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 ذي الحجة.

4. مكافأة قدرها 8 آلاف جنيه لكل مديرية من المديريات (أ) و10 آلاف لكل مديرية من المديريات (ب) التي لم يسبق لها صرف أي إثابات في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام تكمل ما حصلته وسجلته خمسمائة صك قبل العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

5. من يسجل خمسمائة صك جديدة يوم الاثنين 22 من ذي القعدة وفق النظام التحفيزي السابق الذي ينتهي العمل به مساء اليوم الاثنين، يتم الصرف له وفق النظام القديم، ويبدأ في النظام الجديد من الرقم التالي للصرف.

علمًا بأن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.