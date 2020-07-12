"الأوقاف" تفتتح الدورة الثانية للتدريب عن بعد عبر زووم لـ100 إمام

أطلقت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف الدورة الثانية للتدريب عن بعد عبر تقنية zoom ويشترك في هذه الدورة مائة إمام من محافظتي كفر الشيخ والفيوم، ويحاضر الدكتور هاني تمام مدرس الفقه بكلية الدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة.

وتتضمن محاضرات الدورة بحسب بيان الأوقاف مناقشات علمية حول كتاب الكليات الست، وهو يبين أن عدد الكليات وترتيبها إنما هو نتاج رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمرًا ضروريًا، وأن الأمر متسع للاجتهاد في عددها وترتيبها كونهما اجتهادًا بشريًا، وليس قرآنًا ولا سنة.

كما يهدف إلى بيان أن الحفاظ على الوطن لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من الكليات الأخرى؛ إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

ويؤكد أن الحفاظ على الدين مقصودة الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده، أما عند التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس على التمسك ببعض الجزيئات، فللإنسان المضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ به أصل النفس.

ويوضح الكتاب أن الشرع الحنيف قد أحاط الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والحفظ، تحفظ للإنسانية حرمتها وكرامتها، وتضبط مسارات حركتها بضوابط محكمة لا تمييز فيها ولا إقصاء.