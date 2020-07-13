رمضان ولمجرد ومايا دياب يطرحون أعمالهم الفنية 15 يوليو

اختار 3 مطربين يوم 15 يوليو المقبل لطرح أعمالهم الفنية، فقد قرر الفنان محمد رمضان طرح كليبه الجديد "تيك توك" يوم 15 يوليو.

نشر محمد رمضان عبر حسابه بـ"فيس بوك"، فيديو كواليس كليبه الجديد "تيك توك"، وعلق عليه: "انتهينا من تصوير كليب تيك توك إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش قريباً ثقة في الله نجاح".

وأعلن "رمضان" منذ أيام استعداده لطرح أغنيته الجديدة "تيك توك"، والتي يشاركه في غنائها المطرب والـ"دي جي" العالمي سوبر ساكو.

وقال رمضان، بسبب كورونا فيروس ومنع الطيران، سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب "تيك توك" قريبًا على قناتي الرسمية على "يوتيوب".

المطرب سعد لمجرد أجل كليبه "عدى الكلام" مرتين ونشر فيديو عبر "إنستجرام" يوضح سبب التأجيل، وقال: "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء سنؤجل طرح العمل الجديد إلى 15 يوليو بأذن الله" .

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

يعد هذا التعاون الأول لسعد لمجرد مع الشاعر المصري أمير طعيمة فى أغنية باللهجة المصرية.

المطربة مايا دياب أعلنت عن ثالث حفل لها "أون لاين" يوم 15 يوليو، والذي سيكون مستوحى من الطبيعة، حيث نشرت فيديو لقطات من البروفات وهي تسير وسط زرع وترتدي سوارية.