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"الإفتاء" في فيديو موشن جرافيك: التنمية طريق لمحاربة الإرهاب

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
12:47 م | الإثنين 13 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التنمية طريق لمحاربة الإرهاب؛ بل الإسلام أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون.

وأضافت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن التأمل في نصوص القرآن والسنة، والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، يرشدنا إلى أن صناعة الحضارة وعمارة الأرض وتدبير منافع الناس والاجتهاد في تحقيق ذلك هو مراد إلهي تتحقق معه معاني استخلاف الإنسان في الأرض، ويثاب المرء عليه في الدنيا والآخرة.

وأشارت الدار إلى أن حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح، مصداقًا لقول الله تعالى: "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" [هود: 61]. أي: أمركم بعمارتها.

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