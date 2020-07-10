الإفتاء: لا جهاد في الإسلام يخرج عن النظام العام للدولة وسلطان الحاكم

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" موشن جراف عن الجهاد في سبيل الله.

وجاء في "الموشن جراف" أن الجهاد في سبيل الله تشريع رباني للدفاع عن الدين والأرض والقيم والعرض تحكمه ضوابط شرعية إلهية حتى لايتحول لعمل عدواني.

وأوضح الجراف أن الجهاد لا عمل فيه للعاطفة ولا للرأي ولا للحماس ومفهوم الجهاد في الإسلام أشمل من مجرد خوض الحروب والقتال والصدام، ومجالات الجهاد تتسع لتشمل كل أوجه الخير والبر والإحسان وعمارة الأرض وتحقيق المقاصد الشرعية، والجهاد فرض كفائي تقوم به الجيوش ومؤسسات الدولة ويشمل حفظ الحدود والردع وحفظ الأمن الداخلي.

وشددت الإفتاء على أنه لا يوجد في الإسلام جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة وسلطان الحاكم وإذنه ولا يعترف الإسلام بأية راية يقاتل تحتها المسلم إلا راية الدولة الوطنية التي تحمي الإسلام وجميع الأديان.

وأضافت الإفتاء أن ماتمارسه جماعات الخوارج وتسميه جهادا في سبيل الله ماهو إلا بغي وإفساد في الأرض ينطبق عليه حد الحرابة.