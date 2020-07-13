غلق مطعمين وضبط 250 كيلو لحوم مفرومة في حملة بالمنصورة

قادت منال الغندور السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، حملة على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين بالمنصورة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

وأمرت "منال" خلال الحملة بغلق مطعمين وتحريز مضبوطات شملت 250 كيلو جرام، عجينة حواوشي ولحم مفروم وفشة وطحال وتقرر الغلق لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة المخالفات المتعلقة بالأغذية إلى النيابة العامة، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة حيالها، كما وجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات.